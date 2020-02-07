محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل "ليلة حب" بالمنارة (صور)

أقيمت اليوم احتفالية "ليلة حب" علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن .



وحضر الحفل كلا من محمد محي ، حميد الشاعري ، سهير المرشدي،حسام حسني ، عمرو عبد العزيز ، حنان مطاوع وغيرهم



"ليلة حب" لإحياء ذكري كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كلًا من النجمات مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو "محمد عثمان".

