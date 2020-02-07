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محي وحميد الشاعيري ونجوم الفن في حفل "ليلة حب" بالمنارة (صور)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:43 م
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لمياء علي_ تصوير عبدالحافظ حمدي
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أقيمت اليوم احتفالية "ليلة حب" علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن .
وحضر الحفل كلا من محمد محي ، حميد الشاعري ، سهير المرشدي،حسام حسني ، عمرو عبد العزيز ، حنان مطاوع وغيرهم
"ليلة حب" لإحياء ذكري كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كلًا من النجمات مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو "محمد عثمان".
من الجدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو "محمد عثمان" يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.
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