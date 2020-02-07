أسعار الذهب تفقد بريقها في أول اسبوع من الشهر الحالى

خسرت أسعار الذهب المحلية نحو 9 جنيهات للجرام خلال تعاملات أول اسابيع من شهر فبراير، مع تراجع سعر الذهب العالمي، بعد تلاشي المخاوف من عدم السيطرة على انتشار فيرس كورونا في الصين.

وعقب تلك التراجعات في سعر جرام الذهب جائت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الجمعة 7 فبراير 2020 كالأتي :

سعر جرام عيار 21 نحو 694 جنيه.

سعر جرام عيار 18 نحو 587 جنيه.

سعر جرام عيار 24 نحو 782 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 5480 جنيه.