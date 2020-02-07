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"لافروف" يندد بالعقوبات الأمريكية على فنزويلا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:32 م
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سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
وكالات
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ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، وذلك خلال زيارة إلى كراكاس أمس الجمعة.



وقال لافروف عقب لقائه نظيره الفنزويلي خورخي أريازا، في سياق جولته في أمريكا اللاتينية، إن العقوبات غير مشروعة وتعكس العامل الأبرز للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي.



وتفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة عقوبات تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، ولكن أيضاً مادورو ومحيطه، ويبرز بين تلك العقوبات الحظر الذي أقرته واشنطن في أبريل 2019 على نفط فنزويلا، بالإضافة إلى العقوبات المالية الصارمة.



وتعدّ روسيا من أبرز داعمي الرئيس الاشتراكي مادورو، إلى جانب الصين وكوبا، كما تعدّ موسكو ثاني دائن لكراكاس، بعد بكين، وتأتي زيارة لافروف إلى كراكاس بعد يومين من استقبال الرئيس الأمريكي المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في البيت الأبيض، وتعترف الولايات المتحدة كما نحو 50 دولة أخرى، بغوايدو رئيساً بالإنابة لفنزويلا.

وألمح المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامزأول أمس الخميس، إلى أنّ بلاده قد تتخذ قريباً إجراءات ضدّ روسيا بسبب دعمها مادورو، كما عبّر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن القلق (حيال) سلوك مجموعة روسنفت الروسية في فنزويلا.

وقال لافروف في تلميح مبطن إلى التصريحات الأمريكية حول إمكانية اتخاذ عقوبات ضدّ دولته، "نعتبر العقوبات غير مقبولة، وكذلك محاولة تطبيق قوانين دولة في دولة أخرى"، ومن المتوقع أن يلتقي لافروف الرئيس الفنزويلي.
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الكلمات المفتاحية

فنزويلا سيرجي لافروف دارة العقوبات الأمريكية

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