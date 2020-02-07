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مطران طيبة يستقبل رئيس هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:35 م
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اللقاء
اللقاء
حازم رفعت
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استقبل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مونسنيور باسكال جولنيش، رئيس هيئة هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا التي تقوم بمساندة كنائس الشرق وأبنائها.

وخلال اللقاء قام نيافة الأنبا عمانوئيل بمرافقتهم في جولة داخل بعض رعايا الإيبارشية كما قاموا بزيارة موقع إنشاء كاتدرائية أم معونة الإلهية. 

جاء ذلك بحضور عددًا من الكهنة والراهبات وممثلين عن الكنائس الأخرى وجمع غفير من رعية إيبارشية طيبة.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الأعمال الشرقية الكاثوليك الأنبا عمانوئيل إيبارشية طيبة

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