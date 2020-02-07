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السيستاني لـ قوات الأمن: عليكم حماية المتظاهرين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:22 م
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آية الله علي السيستاني
آية الله علي السيستاني
وكالات
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طالب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، من قوات الأمن بأداء واجباتها في حماية المحتجين، منددا بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.



وقتل 8 متظاهرين هذا الأسبوع في هجوم نفّذه مؤيّدون للصدر ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد، ووصف السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء هذه الأحداث بانّها "مؤسفة ومؤلمة، سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق".



وبينما أدان كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، شدّد على أنه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، لكنه طالبها بأن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، مؤكداً على أنّه لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك.



ومنذ بداية أكتوبر الماضي، قُتل نحو 543 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي السلطة المتّهمة بالفساد، وتغيير نظام الحكم برمته.
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الكلمات المفتاحية

قوات الأمن حماية المتظاهرين السيستاني

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