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"بكلمات مؤثرة"..أحمد أمين ينعي صديقه الراحل "لينين الراملي"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:31 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفى
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نعي الفنان أحمد أمين صديقه الراحل الكاتب المسرحي ليلين الرملي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل ولذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وعلق"أمين":علامة ومدرسة هتفضل تنور طريق أجيال قدام..وداعا صاحب القلم العبقري لينين الرملي..البقاء لله" ونال العديد الأعجابات والتعليقات وكان من أبرز التعليقات": الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".
توفي "الرملي" عن عمر يناهز ال74 عاما، بعد صراع طويل مع المرض

وفي سياق أخر يرى "الرملي" أن الفن هو موهبته الحقيقية التي يستطيع عن طريقها أن يكون شخصية منفردة.

وكتب "الرملي" العديد من الأعمال المسرحية منها الهمجي، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح.

وكما انه شارك في عدة أعمال تليفزونية منها حكاية ميزو، مبروك جالك ولد، هند والدكتور نعمان
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