أرقام وحصاد شبان قنا والإعلاميين قبل الجولة المقبلة في القسم الثاني

يواجه فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين نظيره فريق الإعلاميين يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.



ويقدم الفجر الرياضي أرقام وإحصائيات الفريقين قبل الجولة لمرتقبة :



1- أرقام شبان قنا



يدخل فريق شبان قنا اللقاء بعد أن خاض 13 مباراة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين، حيث حقق الفوز على بترول أسيوط مرتين ذهاب واياب 1/2، الإعلاميين 0/1، ديروط 0/1، الفيوم 0/1، طهطا 0/1.



وتعادل في 5 مباريات مع البنك الأهلي، الألمونيوم، سوهاج، بنى سويف، وبني سويف 0-0، المنيا 1/1، وتلقى الهزيمة في مباراتين من بنى سويف 0/4، تليفونات بني سويف 0/1.



2- أرقام الإعلاميين



يدخل فريق الإعلاميين اللقاء بعد أن خاض 13 مباراة، في المركز السادس برصيد 18 نقطة من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وحقق الفوز على المنيا 1/2، ديروط 0/2، الفيوم 1/2، طهطا 1/2، وتعادل في 6 مباريات مع البنك الأهلي 1/1،2/2، طهطا 0/0، سوهاج ، بترول أسيوط، تليفونات بني سويف 1/1، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات شبان قنا 0/1، بنى سويف 1/2، الألمونيوم 0/3.



3- هدافي شبان قنا



سجل شبان قنا 10 أهداف، عن طريق إبراهيم حسن ، وشهاب شفيق ، و أحمد الجبيلاوى هدفين، وهدف لكل من وأحمد محجوب، ومحمود فرج، وأحمد حموده، وأحمد عبد المنعم، وسكنت شباكه 8 أهداف.



4- هدافي الإعلاميين

سجل فريق الإعلاميين 15 هدف، أحرزهم محمد أسامة 3 أهداف، وهدفين لكلا من حسام الدين على، والموريتانى أحمد سالم ، ومهدي صبحى، وهدف لكل من، إيهاب المصري، وأحمد حسنى اوشه، وبكر محمد، وخالد كامل،

وخالد سعيد ، ومحمد أشرف، وسكن مرماه 15 هدف.



5- صفقات فريق شبان قنا



دعم فريق قنا صفوفه بـ 7 صفقات في الانتقالات الشتوية :



- فاروق خالد لاعب النصر للتعدين والاتحاد والداخلية

- مصطفى محمد كوكو لاعب دمنهور

- محمد مجدي لاعب سمنود

- محمود عوض لاعب التوليدية

- أحمد سمير لاعب نادي قنا وكفر الشيخ

والالومنيوم وديروط

- شهاب شفيق لاعب الجزيره بمطروح

- آلافوارى انج أكا لاعب وسط مدافع



6- صفقات فريق الإعلاميين



دعم فريق الإعلاميين صفوفه ب، 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم:



- الموريتاني أحمد سالم

- سيد شعبان لاعب بيلا

- مهدي صبحى لاعب المريخ

- محمد محسن لاعب المريخ

- زياد ياسر لاعب مالية كفر الزيات



7- نتيجة الدور الأول



حقق فريق شبان قنا الفوز على فريق الإعلاميين بهدف نظيف سجله إبراهيم حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



8- نتائج الجولة الأخيرة



حقق الفريقين في الجولة الثالثة عشر بهدفين مقابل هدف فاز فريق شبان قنا على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين شهاب شفيق.



بينما فاز فريق الإعلاميين على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين

الموريتاني أحمد سالم ومهدي صبحى.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 28 نقطة

2- الألومنيوم 28 نقطة

3- بنى سويف 27 نقطة

4- شبان قنا 23 نقطة

5- تليفونات بني سويف 20 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 17 نقطة

8- المنيا 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط



