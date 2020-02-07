الفيصلي يهزم الشباب في الدوري السعودي

حقق الفيصلي فوزًا غاليًا على ضيفه الشباب 2 / 1 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.





وتقدم الشباب في الدقيقة 44 عن طريق عبد المجيد الصليهم، قبل أن يسجل إيجور روسي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 57.





وفي الدقيقة 89 سجل يوسف الجبلي هدف الفوز للفيصلي من ركلة جزاء.





ورفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.



