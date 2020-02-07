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هند صبري تنشر كواليس"الفيل الازرق"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:25 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة التونسية هند صبري، مجموعة صور جديدة لها من كواليس فيلم"الفيل الأزرق2"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هند، خلال الصور برفقة الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم وفريق عمل الفيلم.


وعلقت صبري، على الصور قائلة:"خلف كواليس الفيل الأزرق2".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الفيلم حلو قوي" وأضاف آخر"أحلى وأجمل دور لهند صبري عملتوا على أكمل وجه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"والله تستاهلي اوسكار على الدور ده".

ويذكر أن فيلم"الفيل الأزرق 2"، تدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وإياد نصار، والفيلم حقق 100مليون جنيه في شباك التذاكر.
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