سعاد ماسي تغني في مهرجان "هاي أبوظبي" بالإمارات

سعاد ماسي



سعاد ماسي مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الجديد "أمنية".

تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات، تشارك خلالها في أول ليالي مهرجان هاي أبوظبي، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء 25 فبراير.وتضع ماسي لمستها الموسيقية في افتتاح الليالي الغنائية للمهرجان الثقافي الضخم، الذي تشهده الإمارات لأول مرة هذا العام، ويقدم للجمهور العربي تجربة فنية وثقافية غير مسبوقة بجمعه أكثر من 99 كاتبًا عالميًا من نخبة الكتاب والمثقفين في العالم، وتوليفة مميزة من الفنانين والاستعراضيين من 20 دولة مختلفة، بحيث يخلق ملتقى ثقافي عالمي في أبو ظبي يستمر على مدار أربعة أيام متتالية.وتحتفي سعاد ماسي مع جمهورها الإماراتي بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، الذي عادت به للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون"، وقدمت خلاله رحلة سماعية ممتعة في 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، وأغنية "Pays Natal" أو "الوطن الأم".