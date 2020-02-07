Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعاد ماسي تغني في مهرجان "هاي أبوظبي" بالإمارات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات، تشارك خلالها في أول ليالي مهرجان هاي أبوظبي، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء 25 فبراير.


وتضع ماسي لمستها الموسيقية في افتتاح الليالي الغنائية للمهرجان الثقافي الضخم، الذي تشهده الإمارات لأول مرة هذا العام، ويقدم للجمهور العربي تجربة فنية وثقافية غير مسبوقة بجمعه أكثر من 99 كاتبًا عالميًا من نخبة الكتاب والمثقفين في العالم، وتوليفة مميزة من الفنانين والاستعراضيين من 20 دولة مختلفة، بحيث يخلق ملتقى ثقافي عالمي في أبو ظبي يستمر على مدار أربعة أيام متتالية.



وتحتفي سعاد ماسي مع جمهورها الإماراتي بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، الذي عادت به للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون"، وقدمت خلاله رحلة سماعية ممتعة في 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، وأغنية "Pays Natal" أو "الوطن الأم".


سعاد ماسي 

سعاد ماسي مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الجديد "أمنية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعاد ماسي أبو ظبي

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

منذ ساعة و نصف

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020: حسم أكبر الصفقات الصيفية.. فايلر يهدد نجم الفريق.. الخطيب يتخذ أولى الخطوات لمنع تكرار فضيحة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 3 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ ساعة و 24 دقيقة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توضيح من التعليم العالي بشأن بدء الدراسة في الجامعات غدا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نشوب حريق في موقع عسكري بإسطنبول

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

افتتاح مهرجان الجنينة في الأزهر بارك للسودانية السارة

اللبنانية عزيزة تقدم أولى حفلاتها الغنائية في الكويت

الصور الكاملة لأكبر حفل مزيكا في مصر لفرق "الأندرجراوند" (صور)

سعاد ماسي تختتم مهرجان الشباب العربى في الكويت

رام الله تحتضن أكبر مهرجان مزيكا في فلسطين

بعد غياب طويل.. كارول سماحة وإليسا تعودان للساحة الفنية في حفل غنائي في المغرب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status