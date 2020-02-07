الاتحاد الأوروبي يطلع واشنطن على نتائج زيارة طهران

أطلع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤولين الأمريكيين اليوم الجمعة، على نتائج الرحلة التي قام بها إلى إيران بهدف تخفيف حدة التوتر، كما بحث خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط.







وفي زيارة هي الأولى إلى واشنطن منذ توليه منصبه في ديسمبر، التقى بوريل وزير الخارجية مايك بومبيو.



وقال بعد اللقاء إنهما ناقشا "العديد من الأمور".







ورداً على سؤال من الصحفيين وهو يغادر عما إذا كان بحث مع بومبيو قضايا إيران والشرق الأوسط، أجاب بوريل، "كل شيء".







من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية في بيان إن الرجلين تحدثا عن "آفاق السلام في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومساءلة إيران وروسيا عن تصرفاتهما المزعزعة للاستقرار".







وكان بوريل توجه في وقت سابق من الأسبوع إلى طهران حيث التقى الرئيس حسن روحاني وعبّر عن أمله في تخفيف التوتر والإبقاء على اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.







كما سيلتقي بوريل في واشنطن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، مهندس خطة الشرق الأوسط التي تم الكشف عنها نهاية الشهر الماضي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.







وكان بوريل انتقد مبادرة ترامب في الشرق الأوسط التي طال انتظارها، قائلاً إنه يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض مباشرة على حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل حرب الأيام الستة عام 1967.







واعتبر بوريل في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الخطة الأمريكية "تبتعد عن المعايير المتفق عليها دولياً".