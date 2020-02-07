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الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:58 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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يسعى الباحثون الصينيون وراء السبب الحقيقي في إنتشار فيروس "كورونا" الجديد، وكانت العلامات الأولى لهذا الفيروس القاتل تشير إلى أن الخفافيش التي تُعد كحساء، ولكن مع تقدم البحث اتضح للباحثين أن هناك حيوانًا آخر يتسبب في نقل الفيروس وهو "البانجول".

ويعتبر البانجول معروف باسم "النمل الحرشفي"، وهو عبارة عن ثدييات متقشرة الوحيدة في العالم، ويتم استخدامها في آسيا للغذاء والدواء، كما أنه من أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها في آسيا بشكل غير قانوني، حسب ما نشرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

هذا وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي تقوم بعملية البحث في بيان على موقعها الإلكتروني: إن "هذا الاكتشاف الأخير سيكون له أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على أصل الفيروس".

ويُعتقد أن إندلاع المرض الذي تسبب في وفاة 636 شخصًا في الصين، بدأ في سوق بمدينة ووهان في مقاطعة هوبى وسط الصين؛ حيث تباع أيضًا حيوانات برية حية.

ويلفت خبراء الصحة إلى أن الفيروس نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر عن طريق وسيط، وتوصلوا إلى أن تسلسل سلالة الفيروس مطابقة للبانجولين بنسبة 99٪، وبالتالي يعتبر النمل الحرشفي هو العائل الوسيط الناقل للفيروس.

وتعد لحوم النمل الحرشفي من الأطعمة الشهية في بلدان مثل الصين ويستخدم في الطب التقليدي، والبانجول هو حيوان يغطي جسده بالكامل القشر والحرافش بشكل كثيف ورأسه كبيرة، بالإضافة إلى أنه من الحيوانات عديمة الأسنان ويصل طول لسانه لـ 18 سم.

حيوان البانجول
حيوان البانجول
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصين

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