شاهد إطلالة جذابة لهنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكانت الإطلالة جذابة، حيث أرتدت بلوفر بيج وبه خطوط بالطول، واختارت بعض اللمسات من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها فوضعت مسكرا، و روج وردي اللون، وكريم أساس، وكونتور، مصحح حواجب، وبلاشر وردي، وكونسيلر أسفل العين.وحصلت الصورة على ألآف الإعجابات .يذكر أن الفنانة هنادي مهنى يعرض لها حاليا فيلم " بنات ثانوي"، ويشارك فى بطولته جميلة عوض، ومى الغيطى، وهدى المفتي، ومايان السيد، ومحمد الشرنوبى، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً حتى الآن.