أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 7 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق عقب توديع بطولة كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- رئيس ريال سوسيداد يحسم مصير نجم ريال مدريد

حسم خوكين أبيرباي رئيس ريال سوسيداد مصير نجم الفريق النرويجي مارتن أوديجارد والمعار من ريال مدريد في الموسم المقبل مع الفريق والذي إنضم إلى صفوف الفريق في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين ولكن ريال مدريد يفكر بإستعاده في الصيف المقبل.

وقال أبيرباي في تصريحات صحفية عقب اللقاء:" ريال مدريد نادِ يمتاز بالرقي والاحترام وأوديجارد لديه أفكارٌ واضحة بشأن مستقبله، أعتقد أن عقد الإعارة سيتم الإيفاء به".

وكان أوديجارد قد قاد فريقه لإقصاء ريال مدريد من دور الثمانية من بطولة كأس ملك أسبانيا بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وخاض أوديجارد هذا الموسم 23 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.





- الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

لو كان القائمون على إدارة شؤون كرة القدم الإسبانية يرغبون في إضافة المزيد من الدراما والإثارة على المشهد عندما قرروا إجراء تغييرات في كأس ملك إسبانيا، فإنهم بالتأكيد حصلوا على ما يريدون خلال الأسبوع الحالي، بعد أن خسر ريال مدريد في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف وودع برشلونة المنافسة بسبب هدف في الوقت بدل الضائع.

لكن ربما يكون هناك شعور بالندم في أروقة الاتحاد الإسباني للعبة الشعبية بينما يغيب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد عن الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 17 عاماً ما قد يعني تراجع الإثارة أيضاً.

وأصبح أتلتيك بلباو الذي هزم برشلونة 1-0 الليلة الماضية، الفريق الأقوى المستمر في البطولة يليه ريال سوسيداد الذي هزم ريال مدريد 4-3.

وتأهل لقبل النهائي أيضاً غرناطة بعد فوزه على حامل اللقب فالنسيا وكذلك صعد فريق الدرجة الثانية ميرانديس.

وتحت قيادة الرئيس لويس روبياليس، وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم في العام الماضي على تغييرات في كأس الملك تضمنت إلغاء خوض دورين للذهاب والإياب في كل المراحل فيما عدا الدور قبل النهائي والاكتفاء بلقاء واحد.

وكان الشكل القديم للبطولة يصب في صالح الفرق الكبيرة، التي كان بوسعها إراحة لاعبيها في دور الذهاب وتحمل الهزيمة قبل التعويض في الإياب بعد عودة النجوم للتشكيلة.

وبرشلونة على سبيل المثال، وصل للدور قبل النهائي في المواسم التسعة الأخيرة واحتكر اللقب ما بين 2015 و2018.

وحدثت بعض المفاجآت النادرة جداً، مثل خروج ريال مدريد في 2009 أمام الكوركون وبعد موسم واحد من خسارته أمام ريال أونيون.





- موعد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أجريت ظهر اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. وشهد الدور ربع النهائي مفاجآت عديدة، حيث أقصي فريق ريال مدريد بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وودع برشلونة البطولة أيضاً بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد. وتأهل فريق ميرانديس مفاجأة البطولة حتى الأن، بعد إقصاء نادي فياريال بنتيجة 4-2، وصعد غرناطة بعد الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف. وجاءت نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كالتالي :-

ريال سوسيداد × ميرانديس.

أتلتيك بلباو × غرناطة.

وتقام مباريات الذهاب يوم الأربعاء المقبل 12 فبراير، بينما يقام لقاء العودة يوم الأربعاء 4 مارس المقبل





- نجم أستون فيلا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

دخل اللاعب الدولي الإنجليزي جاك جريليش صانع ألعاب نادي استون فيلا حسابات نادي ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة الاسباني يتنافسان لحسم صفقة إنجليزية في الصيف المقبل وهو جاك جريليش نجم نادي استون فيلا الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة:" جاك جريليش لاعب الوسط المهاجم لنادي أستون فيلا بات هدفًا لريال مدريد وبرشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة و اهتمام قطبي إسبانيا بجريليش سيكون ضربة قاسية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يراقب نجم أستون فيلا منذ عدة أشهر لضمه في الصيف القادم لكن جريليش هو من سيختار وجهته المقبلة، بعد أن يساعد أستون فيلا على النجاة من الهبوط في البريميرليج هذا الموسم".

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها قائلة:" نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ قدره 60 مليون جنيه إسترليني وفقًا لطلبات نادى أستون فيلا الإنجليزي ولكن جريليش قد يرفض نادي مانسشتر يونايتد لصالح قطبي إسبانيا ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة بسبب رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.





- نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال لباريس

حسم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، موقفه من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، عقب خسارة الفريق الملكي بنتيجة 4-3 ضد ريال سوسيداد وتوديع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي.

وقال فينيسيوس في تصريحاته تم نقلها موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني: "أمر محزن الخروج من الكأس ولكننا سنقاتل حتى نهاية الموسم للفوز بالدوري ودوري الأبطال".

وعن إمكانية الذهاب إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، أجاب فينيسيوس: ‘‘لا، أنا أريد الاستمرار في ريال مدريد، أنا سعيد جدًا هنا‘‘.





- صدمة جديدة لريال مدريد بعد الخروج من كأس إسبانيا

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة موجعة بعد خرج من كأس ملك إسبانيا عقب الخسارة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 4-3 على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أن ريال مدريد تلقى ضربة موجعة، بعدما أصيب لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز الذي تم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

ولعب رودريجيز أول 45 دقيقة من الشوط الأول، وكان واحدًا من أكثر اللاعبين نشاطًا في الملعب، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، شعر الكولومبي بانزعاجات عضلية التي أجبرت زيدان على تركه في غرفة خلع الملابس خلال الاستراحة.

وتكررت الإصابات العضلية لخاميس في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم للتعرف على حجم الإصابة ومدة غيابه.





- ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم بروسيا دورتموند الأول

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل إدارة ريال مدريد لاتفاق شفهي مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني للانتقال لصفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021.

وخطف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني أنظار إدارة ريال مدريد، وعلى الرغم من صغر سنه، 19 عامًا، فإنه يمتلك معدل تهديفي مذهل مع الفريق الألماني بعدما سجل 8 أهداف في أول 4 مباريات مع أسود الفيستيفاليا، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يحقق هذا الإنجاز.

وخلال النصف الأول من الموسم مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، سجل هالاند 24 هدفًا في 22 مباراة، وتمكن بوروسيا دورتموند من الظفر بخدماته مقابل 20 مليون يورو، وهو رقم مثير للسخرية مقارنةً بالمبالغ الكبيرة التي يتم دفعها حاليًا من قِبل أي لاعب صاحب موهبة.

ووفقًا للتقارير الواردة من صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن هناك بند في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند سيؤدي إلى تفعيل الشرط الجزائي في عقده تلقائيًا بحلول صيف عام 2021، وهو ما سيمح له بالرحيل لأي فريق مقابل مبلغ محدد يبلغ 75 مليون يورو.





- جوارديولا يسخر من بيريز بسبب نجم مانشستر سيتي

قام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بالسخرية من رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جوارديولا يستعد لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى وهذه المرة مع مانشستر سيتي في دور 16 من دوري ابطال أوروبا في مواجهتين في فبراير الحالي ومارس المقبل لتحديد المتأهل لدور الثمانية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع دي بروين نجم مانشستر سيتي من أجـل تدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي في السنوات المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"لو كان ريال مدريد يريد التعاقد مع دي بروين فليتصل بي فلورنتينو بيريز".



