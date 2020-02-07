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إقالة النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى من منصبه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:43 م
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بوابة الفجر
وكالات
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 أصدرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة أول قرار كبير لها بإجراء تغيير بين الموظفين منذ توليها منصبها في أكتوبر ، لتعلن أن النائب الأول لها ديفيد ليبتون سيغادر منصبه بنهاية فبراير.

وقال الصندوق إن رحيل ليبتون عن منصبه كنائب أول للمدير العام يأتي ”في سياق تغييرات ستجريها (جورجيفا) على الفريق القيادي“.

 

وتولى ليبتون، وهو خبير اقتصادي أمريكي يبلغ من العمر 66 عاما، المنصب منذ سبتمبر أيلول 2011، ليقضى فترة أطول من أي نائب أول آخر لمدير عام الصندوق. لكن رحيله يأتي قبل 19 شهرا من انتهاء فترة توليه منصبه رسميا في سبتمبر أيلول 2021.

 

وقال ليبتون في بيان ”أؤمن بعمل الصندوق. كان شرفا لي العمل هنا، أولا لمدة ثمانية أعوام في بداية مسيرتي المهنية في 1981 ثم كنائب أول للمدير العام منذ 2011“.

وأضاف ”الصندوق مؤسسة تقدم خدمة لا تُقدر بثمن لأعضائها والاقتصاد العالمي بشكل جلي، وأنا ممتن للعمل فيه لفترة طويلة“.

وأشادت جورجيفا بليبتون فيما يخص ”خبرته الاقتصادية المتميزة ومعرفته“ وقالت إن منظوره لصنع السياسات حسن دقة العمل التحليلي لصندوق النقد الدولي.

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