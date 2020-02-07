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سيدة مسنة للسيسي: "خدوا حاجتي ومكاني".. والرئيس يقبل رأسها (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:58 م
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الرئيس يقبل رأس مسنة
الرئيس يقبل رأس مسنة
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "ten"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية التي قام بها اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عزبة الهجانة.

وأعربت إحدى المواطنات عن حبها للرئيس السيسي، قائلة له: "أهلا بيك، مصر كلها بتحييك، ربنا يخليك، ويطرح البركة فيك"، ومن ناحيته اطمأن الرئيس على صحتها، موجها بتوفير الرعاية الصحية لها، معلقا: "إحنا عنينا ليكي".

وقبل الرئيس السيسي، رأس السيدة المسنة خلال لقائه بها.

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الكلمات المفتاحية

منطقة عزبة الهجانة مقطع فيديو المسنة السيسي

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