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رئيس مالاوي يعلن استئناف حكم بإلغاء فوزه في الانتخابات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:42 م
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رئيس مالاوي بيتر موثاريكا
رئيس مالاوي بيتر موثاريكا
وكالات
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أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا واللجنة الانتخابية، استئناف حكم قضى بإلغاء فوز موثاريكا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التي أجريت في مايو 2019 والتي أعادت موثاريكا إلى الحكم، قائلة إن الاقتراع شابته مخالفات خطيرة وممنهجة وواسعة النطاق شملت عمليات تغيير في كشوف النتائج باستخدام سائل التصحيح.

وقال أنييس باتيمبا كاتب المحكمة العليا لرويترز: "إن المحكمة تلقت استئنافين الأول من موثاريكا والثاني من اللجنة الانتخابية".

واستنكر موثاريكا الحكم قائلا إنه: "تخريب خطير للعدالة وهجوم على نظمنا الديمقراطية ومحاولة لتقويض إرادة الشعب".

وفاز موثاريكا، وهو رئيس البلاد منذ عام 2014، بالانتخابات بنسبة 38.57 % في حين حصل لازاروس تشاكويرا زعيم حزب المعارضة على 35.41 % من أصوات الناخبين وساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 في المئة من الأصوات.

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رئيس مالاوي حكم الفوز الانتخابات استئناف إلغاء

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