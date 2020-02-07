Advertisements
Advertisements
Advertisements

اياد نصار يصور مشاهد مسلسله ليالينا في مصر الجديدة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
بدأ النجم الأردني "إياد نصار" تصوير مسلسله الجديد باسم "ليالينا" والمقرر عرضه في رمضان القادم ، من إنتاج سيرنجي ، و إخراج احمد صالح ، قصة سيناريو و حوار أحمد عبدالفتاح .

ويستكمل نصار مشاهده في المسلسل غدًا في مصر الجديدة و تدور أحداث المسلسل فى فترة الثمانينات بحي الزمالك حول أربع شخصيات البطل إياد نصار و غادة عادل و خالد الصاوي و صابرين .

الجدير بالذكر أن نصار قد لاقى نجاح على مستوى الدراما خارج رمضان بعدما قدم مسلسل من بطولته « حواديت الشانزليزيه » وقدم شخصية رياض في فترة الخمسينات .

مسلسل ليالينا من بطولة إياد نصار و يشاركه كل من غادة عادل و خالد الصاوي و صابرين و كما يشارك في العمل عدد من الفنانين الشباب منهم : نهى عبدين ، ميدو عادل ، هاجر الشرنوبي ، محمد علي رزق .
Advertisements

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ ساعة

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ حوالي 4 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ يوم

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ يوم

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status