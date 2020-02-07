اياد نصار يصور مشاهد مسلسله ليالينا في مصر الجديدة

بدأ النجم الأردني "إياد نصار" تصوير مسلسله الجديد باسم "ليالينا" والمقرر عرضه في رمضان القادم ، من إنتاج سيرنجي ، و إخراج احمد صالح ، قصة سيناريو و حوار أحمد عبدالفتاح .



ويستكمل نصار مشاهده في المسلسل غدًا في مصر الجديدة و تدور أحداث المسلسل فى فترة الثمانينات بحي الزمالك حول أربع شخصيات البطل إياد نصار و غادة عادل و خالد الصاوي و صابرين .



الجدير بالذكر أن نصار قد لاقى نجاح على مستوى الدراما خارج رمضان بعدما قدم مسلسل من بطولته « حواديت الشانزليزيه » وقدم شخصية رياض في فترة الخمسينات .



مسلسل ليالينا من بطولة إياد نصار و يشاركه كل من غادة عادل و خالد الصاوي و صابرين و كما يشارك في العمل عدد من الفنانين الشباب منهم : نهى عبدين ، ميدو عادل ، هاجر الشرنوبي ، محمد علي رزق .