جماهير دمنهور تؤازر لاعبيها قبل مواجهة الأوليمبي





قررت رابطة جماهير دمنهور التواجد والحشد في مران فريقهم، يوم الأحد، المقبل بستاد دمنهور لتشجيع ومؤازرة لاعبي الفريق البحراوي، قبل المواجهة المرتقبة مع فريق الأوليمبي ، والمقرر لها الثلاثاء القادم ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمنافسات دوري القسم الثاني .



ومن جانبه أكد كمال فريد المدير الفنى الحالي لدمنهور، أن فريق دمنهور يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تؤهله للعودة من جديد إلى مكانته الطبيعية والدخول بقوة في المنافسة على الصعود للدورى الممتاز بشرط مواصلة الدعم المعنوي والمادي من الجميع خلال هذه المرحلة



وكان مسئولي دمنهور قد نجحوا في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع 5 صفقات وهي عمرونبيل مدافع بيلا السابق ورياض حسين صانع ألعاب الأوليمبي ومصطفي سمارة صانع ألعاب الأعلاميين والمهاجم الغاني أبوبكر مهدي مهاجم الأنتاج وكريم رأفت ظهير أيمن الزمالك السابق



وشدد فريد إلى أن هدفه خلال اللقاءات المقبلة مع دمنهور بداية من مباراة الأوليمبي هو مواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقاط من اجل الوصول إلي قمة المجموعة الثالثة .



ويقود الفريق الدمنهوري جهاز فني مكون من كمال فريد مديرًا فنيًا، وأحمد النعناعي مدرب عام ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي.



يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة