Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوارديولا يكشف حقيقة رحيل ميسي إلى مانشستر سيتي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:31 م
Advertisements
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشبت أزمة كبري مؤخرًا داخل الفريق الكتالوني، حيث تبادل أبيدال المدير الرياضي للبلوجرانا وميسي الاتهامات سويًا بشأن رحيل المدير الفني أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق.

وزادت احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالمجان، حيث ينتهي تعاقد مع اللاعب مع البلوجرانا الصيف المقبل ومن حقه الرحيل مجانًا.

وبعد أنباء رحيل ميسي عن برشلونة، تم ربط اسمه بالعديد من الأندية الكبري على رأسها مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد قال جوارديولا :" ميسي رمز برشلونة وسيبقي هناك، أتمنى ذلك، لن أتحدث عن لاعبين ينتمون لناد آخر، أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك، أتمنى ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي مانشستر سيتي ليونيل ميسي جوارديولا برشلونة

أخبار تهمك

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 5 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ يوم

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ حوالي 4 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

معركة النمر والأسد على "دي ليخت" لمن النصر في النهاية ؟!

جوارديولا يخطط لخطف نجم ريال مدريد

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. البرسا يلجأ للخطة الأخيرة لحسم أهم صفقة وميسي يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

قرار مفاجئ من فالفيردي بشأن نجم برشلونة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد

أخبار برشلونة اليوم| انقلاب يطيح بثنائي البارسا.. وفالفيردي خارج أسوار الكامب نو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status