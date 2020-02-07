وزارة الصحة: لا صحة لما يشاع عن تواجد حالات لـ"كورونا" بالمملكة

صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودبة، مساء اليوم الجمعة، بأنه لا صحة لما يشاع من أنباء عن وجود حالات لفيروس كورونا الجديد بالمملكة.





كما أكدت وزارة الصحة على أنها لم تسجل أي حالة حتى الآن، لافتة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.





هذا وأوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: أن "وزارة الصحة رصدت مقاطع مصورة يُذكر فيها وجود حالات لفيروس ‎كورونا الجديد"؛ لافتاً إلى أن جميع هذه المقاطع غير صحيحة ولم تسجل في المملكة أي حالة ولله الحمد حتى الآن.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على أن الوزارة ستعلن عن أي حالة فور التأكد منها؛ داعيًا الجميع لأخذ المعلومة من المصادر الرسمية فقط.



