جهود وزارة التضامن في تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوي (فيديو)

وجه الدكتور محمد شاكر، المشرف العام على الوحدات المتنقلة والحالات في مشروع أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية، ووزيرة التضامن الاجتماعي على دعمهم لـ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى.





وأشار "شاكر"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنهم يعملون في 13 محافظة؛ القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، المنوفية، الغربية، القاهرة، أسيوط، بورسعيد، السويس.





وأوضح أن هدف الوحدات المتنقلة هو استقطاب الأطفال من الشارع، ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى الأسر، وإذا كان هناك مشكلات بينهم وبين أسرهم يتم إيداعهم في دور رعاية؛ لحين توفيق أوضاعهم مع أسرهم، متابعًا: "نتلقى الشكاوى حول أطفال بلا مأوى على رقم 16439".



