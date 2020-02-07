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الزمالك يُحدد سعر بعد نجم الفريق بعد الأولمبياد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:15 م
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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كشفت إدارة الزمالك الموقف النهائي من بيع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول، بعدما تلقي عدة عروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأوليمبي.

وقرر مسئولو نادي الزمالك تأجيل مناقشة عروض مصطفي محمد لما بعد دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة (طوكيو 2020).

ويأمل مسئولو القلعة البيضاء تألق اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 والحصول على عرض مناسب، من أحد الأندية الأوروبية.

وكان اللاعب المُلقب بـ"البلدوزر الجديد" تلقي عرضين فى يناير الماضى من نادى أسكتلندى وآخر فرنسى، وتم رفضهم بسبب المقابل المادى الضعيف، بجانب رغبة الزمالك فى الحصول على عرض مالى جيد.

ويشترط مسئولو الزمالك الحصول على عرض مالي بقيمة بين 5 إلي 7 ملايين يورو للموافقة على رحيله في الفترة القادمة.

ويقدم مصطفي محمد عروض قوية رفقة فريق الزمالك بالموسم الحالي، ويتصدر قائمة هدافي الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد الزمالك أولمبياد طوكيو أخبار الزمالك

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