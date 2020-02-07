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واشنطن تقدم 100 مليون دولار للصين لمكافحة "كورونا"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:04 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الجمعة،  تقديم 100 مليون دولار أمريكي للصين وغيرها لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وفي وقت سابق اليوم الجمعية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

 وقال ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوي وثاقب، ويركز بقوة على قيادة الهجوم المضاد على فيروس كورونا.

وأضاف أن بينغ "يشعر أنهم يبلون بلاء حسنا، وحتى بناء مستشفيات في غضون أيام فقط".

وتابع ترامب أن "لا شيء سهلا، لكن.. سيكون ناجحا، خاصة أن الطقس بدأ يدفأ، ونأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يختفي تماما".

 وتوفي أكثر من 600 شخص نتيجة للتفشي الذي بدأ في ووهان بوسط الصين.  

وتسبب الفيروس في فرض قيود على السفر وإغلاق شركات في أنحاء البلاد، إلى جانب هبوط حاد في واردات منتجات الطاقة. 
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وهان مكافحة فيروس كورونا المستجد مايك بومبيو الصين 100 مليون دولار

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