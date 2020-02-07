Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يغيب سترلينج عن مواجهة ريال مدريد؟.. جوارديولا يُجيب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:08 م
Advertisements
سترلينج
سترلينج
علاء خليف
Advertisements
تلقي الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا صدمة قوية، بعد إصابة نجم الفريق الأول، وتأكد غيابه عن المباريات لعدة أسابيع قادمة، مما يضع الفريق في مأزق حقيقي قبل الارتباطات القوية له في البطولات المختلفة.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية على إصابة النجم الإنجليزي رحيم سترلينج في أوتار الركبة، وتأكد غيابه لعدة أسابيع عن مباريات السيتي المقبلة.

وكان "سترلينج" قد تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام والذي خسرها السيتي بهدفين دون مقابل.

وقال "جوارديولا": " خضع النجم الإنجليزي لفحوصات طبية وأجري أشعة على قدمه أثبتت اصابته في أوتار الركبة اليسري مما يستوجب غيابه عن المباريات عدة أسابيع حتي التعافي من إصابته"، مؤكدًا أنه لا يعرف مدة غياب اللاعب بشكل محدد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول المتصدر برصيد 73 نقطة.

ويستعد السيتي لمواجهة قوية ضد فريق وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي سترلينج ريال مدريد جوارديولا

أخبار تهمك

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ يوم

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ أقل من ساعتين

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 23 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 4 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 23 ساعة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي قبل لقاء ليفربول

بالأرقام .. ماذا قدم رحيم سترلينج منذ قدومه إلى مانشستر سيتي ؟

أزمة في باريس سان جيرمان عقب إصابة نجم الفريق

أخبار ليفربول اليوم الأربعاء: محمد صلاح يصالح الجماهير.. وغياب ثلاثي ليفربول عن مباراة جينك وبشرى سارة قبل موقعة السيتي

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية أمام نيوكاسل .. رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر bein sport

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

07:36 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status