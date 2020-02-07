هل يغيب سترلينج عن مواجهة ريال مدريد؟.. جوارديولا يُجيب

تلقي الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا صدمة قوية، بعد إصابة نجم الفريق الأول، وتأكد غيابه عن المباريات لعدة أسابيع قادمة، مما يضع الفريق في مأزق حقيقي قبل الارتباطات القوية له في البطولات المختلفة.





وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية على إصابة النجم الإنجليزي رحيم سترلينج في أوتار الركبة، وتأكد غيابه لعدة أسابيع عن مباريات السيتي المقبلة.





وكان "سترلينج" قد تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام والذي خسرها السيتي بهدفين دون مقابل.





وقال "جوارديولا": " خضع النجم الإنجليزي لفحوصات طبية وأجري أشعة على قدمه أثبتت اصابته في أوتار الركبة اليسري مما يستوجب غيابه عن المباريات عدة أسابيع حتي التعافي من إصابته"، مؤكدًا أنه لا يعرف مدة غياب اللاعب بشكل محدد.





ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول المتصدر برصيد 73 نقطة.





ويستعد السيتي لمواجهة قوية ضد فريق وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الانجليزي.



