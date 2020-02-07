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الإعلامية أنابيلا هلال لـ"الفجر الفني": انتهيت من تصوير The Voice Senior.. ولجنة التحكيم "مهضومين"
الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:37 م
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لمياء علي
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أعربت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عن سعادتها الشديدة بتجربتها الجديدة في تقديم حلقات برنامج The Voice Senior والذي من المقرر عرضه بعد الانتهاء من عرض ذا فويس كيدز عبر mbc masr.
وقالت أنابيلا هلال، في تصريح خاص للفجر الفني أن تجربة ذا فويس سينيور كانت أكثر من رائعة، واستمتعت بالأجواء خلال التصوير وخاصة بوجود أعضاء لجنة التحكيم وهم "نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين" واصفة إياهم ب "مهضومين في التصوير"، كما أوضحت أنها قد انتهت من تصوير حلقات البرنامج.
وقالت أنابيلا هلال، في تصريح خاص للفجر الفني أن تجربة ذا فويس سينيور كانت أكثر من رائعة، واستمتعت بالأجواء خلال التصوير وخاصة بوجود أعضاء لجنة التحكيم وهم "نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين" واصفة إياهم ب "مهضومين في التصوير"، كما أوضحت أنها قد انتهت من تصوير حلقات البرنامج.
ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.
ويأتي قرار "إم بي سي" باطلاق النسخة الأولى من "ذا فويس سينيور" بعدما حققت النسخة العربية من "ذا فويس"، و"ذا فويس كيدز" نجاحات كبيرة وشهرة واسعة بالوطن العربي.
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