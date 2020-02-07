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فريدة الشوباشي تحرج مذيعة على الهواء: سؤال ساذج (فيديو)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:57 م
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هدى عبدالرازق
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وجهت الإعلامية نانسي نور، سؤالا إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: "لماذا لم تذيع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم؟".
ومن ناحيتها عقبت "فريدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، "ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني"، لتكتفي الإعلامية نانسي نور بالابتسام.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الوسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض، معقبة: "إحنا أكتر شعب بيعاني من كذبهم وافترائهم".
ومن ناحيتها عقبت "فريدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، "ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني"، لتكتفي الإعلامية نانسي نور بالابتسام.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الوسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض، معقبة: "إحنا أكتر شعب بيعاني من كذبهم وافترائهم".
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