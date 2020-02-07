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حمو بيكا يروج لحفل السعودية برفقة عصام النمر (تفاصيل)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:57 م
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حمو بيكا مع محمد عبدالحافظ
حمو بيكا مع محمد عبدالحافظ
رشا عادل
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يستعد نجم المهرجانات حمو بيكا، لأحياء حفلتين بالسعودية يوم 27و28، وروج للحلفلتين من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر حمو، خلال الصورة برفقة الفنان محمد عبدالحافظ وكان مرتدي "تيشرت باللون الابيض وجاكيت باللون الرصاصي وبنطلون باللون الرصاصي".


وعلق بيكا، على الصورة قائلًا:"انتظروني في أقوى حفلتين في السعودية 27 28".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حمو بيكا النمبر وان" وأضاف آخر "هتنور يا برنس أن شاءالله تكون في جدة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورين".

ويذكر أن حمو بيكا، كان قد أحيا مؤخرًا حفلة بالأردن، وقد تعهد خلال الحفلة بعد تقديم الاسفاف، وقدم خلال الحفلة مجموعة متميزة من أغنيه الجديدة والقديمة.
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