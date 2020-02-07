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استقرار أسعار الأدوات المكتبية قبل بدأ الفصل الدراسي الثاني
الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:51 م
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الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الأدوات المكتبية والدراسية استقراًر قبل أيام من بدأ الفصل الدراسي الثاني لهذا العام
وسجل سعر دسته الكشاكيل نحو 30 جنيه لكشكول40 ورقة وكشكول 56 ورقة، وبلغ سعر دستة كشاكيل 20 ورقة نحو 15 جنيه، في حين بلغ سعر جلاد الهداية 65 جنيه.
وبلغ سعر الأقلام نحو 2 جنيه للقلم الرصاص، و3 جنيه للقلم الجاف، في حين وصل سعر دستة الأقلام الجاف إلى نحو 20 جنيه، وسجل سعر علبة الألوان الخشب 20 جنيه والألوان فلو مستر 35 جنيه.
وبدأ سعر الشنط المدرسية من 80 جنيه ، وحتى 300 جنيه للشنطة بحسب نوعها.
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