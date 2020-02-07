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ترامب: "مولفاني" سيظل في منصبه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:46 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بأن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في أعقاب تبرئة الرئيس في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ، حيث يستعد البيت الأبيض إلى فصل مسؤولين آخرين. 

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض إن تقرير شبكة "سي إن إن" بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو "كاذب".

وأجاب بـ "نعم" عندما سئل إذا ما كان سيبقي على كبير موظفيه والذي لا يزال يتولى مهام كبير موظفي البيت الأبيض "بالإنابة".

ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب لعزله الرئيس.

وفي معرض رده على سؤال إذا كان فيندمان في سبيله للرحيل، قال ترامب إنهم "سيتخذون هذا القرار".

والأربعاء الماضي، خرج ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ، على رفض التهمتين الموجهتين له.

وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب. 

وفيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.

وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.


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    الكلمات المفتاحية

    منصب مايك مولفاني دونالد ترامب تبرئة ترامب ألكسندر فيندمان

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