طلب المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، الهولندي هينيك تين كات، سرعة تجهيز لاعب الفريق التونسي أنيس البدري، وذلك من أجل العودة للمشاركة في مباريات الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن البدري يحضر بشكل يومي في المركز الطبي بالنادي من أجل إنهاء برنامجه التأهيلي، وذلك بطلب من تين كات.



وأضاف الموقع ذاته أن المدرب الهولندي يرغب في الاستفادة من خدمات الوافد في مباريات دوري المحترفين، حتى يتمكن الفريق من تحسين مركزه في جدول الترتيب.



ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة، وذلك بعد مرور 17 جولة من المسابقة.