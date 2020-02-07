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سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:15 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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وصل منذ قليل الفنانة سهير المرشدي، والفنانة حنان مطاوع، وزوجها المخرج أمير اليماني حفل "ليلة حب" بالمنارة وأيضًا الفنان محمد محيي وتواجد الفجر الفني برفقتهم.

"ليلة حب" لإحياء ذكري كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كلًا من النجمات مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو "محمد عثمان".

من الجدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو "محمد عثمان" يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
سهير المرشدي وحنان مطاوع ومحمد محيي أولى حضور "ليلة حب"(صور)
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