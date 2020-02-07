جوالة صيدلة عين شمس تطلق برنامج بناء القدرات المستدام (صور)

أطلق فريق "حراس" التابع لجوالة صيدلة عين شمس، برنامج بناء القدرات Horaas Capacity Building (2020) Program 2020.





وذلك تحت إشراف ودعم من الأستاذ الدكتور مها فاروق عميد كلية الصيدلة والأستاذ الدكتور أماني كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب





ويهدف البرنامج إلي بناء قدرات الطلاب ورفع كفاءتهم من خلال ربطهم بالواقع العملي من خلال التعاون مع رابطة خريجي الكلية ونقل خبراتهم للطلاب سواء كانت فنيه أو مهنيه في مجالات العمل.





عقدت المحاضرة الافتتاحية أمس الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٠، وألقها الدكتور أحمد سليما، من رابطة خريجي ومستشاري أنشطة إتحاد طلاب الكلية والذي ساهم في وضع البرنامج المستدام.





حيث أنهي الطلاب المحاضرة وهم على أتم استعداد لكتابة السيرة الذاتية بطريقه احترافية وكذلك خطابات التقدم لوظيفة أو لدراسة أو لتدريب وكذلك إرسال الايميلات بطريقة احترافية.







