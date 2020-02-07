هلال الضبعة يهزم مركز شباب برج العرب في القسم الثالث



نجح نادي الهلال في تحقيق فوز كبير علي مركز شباب برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب برج العرب ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 24 ويستمر في صدارة المجموعة ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة ال12 في المركز قبل الأخير.



وتستكمل مباريات الجولة يومي الأثنين والثلاثاء حيث تقام مباراتين يوم الأثنين حيث يواجه في الأولي فريق الحرية صاحب المركز السادس برصيد 14نقطة فريق مركز شباب الحمام الذي يلية في الترتيب في المركز السابع برصيد 13نقطة ويسعي الفريقين للفوز للهروب من مؤخرة الجدول والدخول في منطقة الأمان.



وعلي المدينة الجامعية يواجه فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط فريق مطروح صاحب المركز الرابع برصيد 17نقطة والذي يسعي للفوز للدخول في حلبة المنافسة علي الصعود للترقي، بينما يسعي الشرطة للفوز للهروب من مؤخرة الجدول.



ويوم الثلاثاء يواجه الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 20نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 17نقطة والمنتشي بفوزة الكبير في الجولة الأخيرة علي الحرية بثلاثية نظيفة ويسعي فريق الجزيرة للفوز للإستمرار في الصراع علي مقدمة الجدول، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في الصورة والمنافسة علي الصعود في حالة تعثر فرق المقدمة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب



1- الهلال 24نقطة

2- المصري السلوم 21 نقطة

3- الجزيرة 20نقطة

4- مطروح 17نقطة

5- شباب الضبعة 17نقطة

6- الحرية 14نقطة

7- مركز شباب الحمام 13نقطة

8- برج العرب 12نقاط

9- الشرطة 6نقاط