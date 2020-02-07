Advertisements
Advertisements
Advertisements

هلال الضبعة يهزم مركز شباب برج العرب في القسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements

نجح نادي الهلال في تحقيق فوز كبير علي مركز شباب برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب برج العرب ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 24 ويستمر في صدارة المجموعة ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة ال12 في المركز قبل الأخير.

وتستكمل مباريات الجولة يومي الأثنين والثلاثاء حيث تقام مباراتين يوم الأثنين حيث يواجه في الأولي فريق الحرية صاحب المركز السادس برصيد 14نقطة فريق مركز شباب الحمام الذي يلية في الترتيب في المركز السابع برصيد 13نقطة ويسعي الفريقين للفوز للهروب من مؤخرة الجدول والدخول في منطقة الأمان.

وعلي المدينة الجامعية يواجه فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط فريق مطروح صاحب المركز الرابع برصيد 17نقطة والذي يسعي للفوز للدخول في حلبة المنافسة علي الصعود للترقي، بينما يسعي الشرطة للفوز للهروب من مؤخرة الجدول.

ويوم الثلاثاء يواجه الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 20نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 17نقطة والمنتشي بفوزة الكبير في الجولة الأخيرة علي الحرية بثلاثية نظيفة ويسعي فريق الجزيرة للفوز للإستمرار في الصراع علي مقدمة الجدول، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في الصورة والمنافسة علي الصعود في حالة تعثر فرق المقدمة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال 24نقطة
2- المصري السلوم 21 نقطة
3- الجزيرة 20نقطة
4- مطروح 17نقطة
5- شباب الضبعة 17نقطة
6- الحرية 14نقطة
7- مركز شباب الحمام 13نقطة
8- برج العرب 12نقاط
9- الشرطة 6نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 23 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ يوم

مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ أقل من ساعتين

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شباب الحمام يتعادل مع برج العرب في مباراة مثيرة بالقسم الثالث

هلال الضبعة يهزم برج العرب ويتصدر مجموعتة بالقسم الثالث

الجزيرة يواجه الهلال غدا في معركة الصدارة بالقسم الثالث

الجزيرة يتعادل مع الهلال ويحافظ علي الصدارة مؤقتا بالقسم الثالث

فوز مركز شباب الحمام وتعادل الجزيرة في دوري القسم الثالث

مطروح يخطف نقطة من مركز شباب الحمام والجزيرة يتعادل مع الحرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

07:36 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status