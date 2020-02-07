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رئيس وزراء كندا يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:24 م
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جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
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وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن جولة خارجية تشمل 3 دول، يشارك خلالها بالقمة الأفريقية.

وتسعى كندا ضمن أهداف جولة ترودو للحصول على الدعم، لشغل مقعد بمجلس الأمن الدولي. 

وخلال زيارته لإثيوبيا ستركز مباحثات ترودو على الازدهار الاقتصادي والتبادل المناخي والديمقراطية والمساواة بين الجنسين.

ومن المقرر أن يلتقي ترودو برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيسة البلاد سهلي ورق زودي، كما سيشارك في القمة الأفريقية الـ33 التي ستعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا، وسيلتقي عددا من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية؛ لبحث فرص التعاون.

وتستضيف العاصمة أديس أبابا القمة الأفريقية الـ33، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتندرج جولة ترودو في إطار جهود كندا لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية في سياق حملتها لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي ترودو في السنغال مع الرئيس ماكي سال، ويشارك في سلسلة أنشطة تهدف إلى تعزيز العلاقات التي تربط أصلاً بين البلدين الفرنكوفونيين.

وسيختتم ترودو جولته في ألمانيا؛ حيث يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن.

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رئيس وزراء كندا القمة الأفريقية إسكات البنادق أديس أبابا

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