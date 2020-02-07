تعرف علي موعد طرح فيلم "صندوق الدنيا"



حيث علقت" يوسف": فيلم صندوق الدنيا بجميع دور العرض 19 فبراير2020 إنتاج شركة" ونالت العديد الإعجابات والتعلبيقات لدى جمهورها وكان من أبرز التعليقات من الفيديو ":الفيلم ده هيكون حل أوي".KEMET Film Production ".







فيلم"صندوق الدنيا"



من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، عمرو القاضي، أحمد كمال، صلاح عبد الله، وعدد كبير من النجوم.



تدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد عن حكايات لمجموعة من سكانها، وكذلك يكشف عن عوالم وخفايا وأسرار سكان أشهر مناطق القاهرة.



يذكر أن شاركت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "الآنسة فرح"، والذي حقق نسب مشاهدة عالية وردود أفعال كبيرة، بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف، أحمد مجدى، أسماء أبو اليزيد.











نشرت الفنانة رانيا يوسف برومو فيلمها الجديدة"صندوق الدنيا" عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".