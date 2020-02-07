Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي إن الجنيه المصري ارتفعت قيمته، وبدأ يسترد عافيته في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، معربا عن أملة أن يكون مصدر النقد الأجنبي الاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد من "الريع".

وأضاف "دلاور"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هناك اهتمام بتطوير القطاع الصناعي في مصر، وتشغيل المصانع المتعثرة.

وأرجع الخبير الاقتصادي، ارتفاع قيمة الجنيه المصري نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، وعائد السياحة وارتفاع سعر الفائدة، وغيره، مضيفا: "البنك المركزي صرح أن سبتمبر الماضي وصلت ديون مصر إلى 109 مليارات دولار؛ وبالتالي لا يمكن أن نسدد دائما من الأقتراض ولذلك لابد من بناء قاعدة اقتصادية وانتاجية في مصر من خلال الذكاء الاصطناعي."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المهندس شريف دلاور

أخبار تهمك

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 23 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ يوم

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

07:36 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status