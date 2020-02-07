خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرًا

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي إن الجنيه المصري ارتفعت قيمته، وبدأ يسترد عافيته في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، معربا عن أملة أن يكون مصدر النقد الأجنبي الاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد من "الريع".



وأضاف "دلاور"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هناك اهتمام بتطوير القطاع الصناعي في مصر، وتشغيل المصانع المتعثرة.



وأرجع الخبير الاقتصادي، ارتفاع قيمة الجنيه المصري نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، وعائد السياحة وارتفاع سعر الفائدة، وغيره، مضيفا: "البنك المركزي صرح أن سبتمبر الماضي وصلت ديون مصر إلى 109 مليارات دولار؛ وبالتالي لا يمكن أن نسدد دائما من الأقتراض ولذلك لابد من بناء قاعدة اقتصادية وانتاجية في مصر من خلال الذكاء الاصطناعي."

