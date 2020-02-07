"ليس الغاز فقط".. كيف يتسبب السخان في الوفاة؟

قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، إن هناك اعتقاد خاطئ أن الخطر من السخان الغاز فقط، موضحًا أن الخطر موجود في السخانات العادية سواء كهرباء أو بالطاقة الشمسية أو بالغاز.



وأضاف "عبد القادر"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن خطر السخانات يزيد من الغاز؛ لأن السخان الغاز يستهلك أكسجين، ونواتج الاحتراق غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاختناق أولًا وبعدها الوفاة.



وأشار إلى أن عملية الاختناق والوفاة؛ بسبب السخان تتم في دقائق، تتراوح مدتها على حسب الشخص وقوة تحمله، لافتًا إلى أن غاز أول أكسيد الكربون يؤدي إلى تخدير وبعدها إلى اختناق ثم الوفاة، متابعًا: "بخار الماء يؤدي إلى سحب الأكسجين ومنها إلى الاختناق والوفاة".

