Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ليس الغاز فقط".. كيف يتسبب السخان في الوفاة؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:29 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، إن هناك اعتقاد خاطئ أن الخطر من السخان الغاز فقط، موضحًا أن الخطر موجود في السخانات العادية سواء كهرباء أو بالطاقة الشمسية أو بالغاز.

وأضاف "عبد القادر"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن خطر السخانات يزيد من الغاز؛ لأن السخان الغاز يستهلك أكسجين، ونواتج الاحتراق غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاختناق أولًا وبعدها الوفاة.

وأشار إلى أن عملية الاختناق والوفاة؛ بسبب السخان تتم في دقائق، تتراوح مدتها على حسب الشخص وقوة تحمله، لافتًا إلى أن غاز أول أكسيد الكربون يؤدي إلى تخدير وبعدها إلى اختناق ثم الوفاة، متابعًا: "بخار الماء يؤدي إلى سحب الأكسجين ومنها إلى الاختناق والوفاة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الغاز السخان الكهربائي السخان الغاز

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ يوم

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 23 ساعة

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ أقل من ساعتين

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

نصائح هامة لحماية المنزل من غاز أول أوكسيد الكربون السام

طالبة بالقليوبية تكتشف إنتاج الكهرباء من النفايات "غير العضوية"

مصرع ربة منزل ونجلها اثر اختناق بسبب "التدفئة" بالبحيرة

إصابة ١٠ أشخاص بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون في باريس

بعد اختناق عروسين بالدقهلية.. خبير سلامة مهنية يوجه نصائح للتعامل مع سخانات الغاز

"الصحة" تكشف عن طريقة سهلة للتخلص من اختناقات الغاز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

07:36 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status