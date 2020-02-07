Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات ساخنة لمياه البحيرة وسبورتنج والترام ورشيد في القسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements
تقام في الثانية والنصف من عصر السبت 6 مواجهات، ساخنة، في إفتتاح منافسات الجولة الـ 22، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مياه البحيرة، نظيره، فريق نادي نهضة العامرية.

ويلتقي نادي رشيد، مع نظيره، فريق سبورتنج، ويلعب غزل كفر الدوار، مع فريق الترام.

ويواجه فريق المعمورة، نظيره فريق بدر، ويخوض فريق العبور موقعة نارية مع فريق بترول إسكندرية، ويواجه فريق مركز شباب كوم حمادة نظيره، فريق أيتاي البارود.

وتختتم هذه الجولة يوم الأحد المقبل حيث يلتقي حوش عيسي مع نادي كوم حمادة و كفربولين مع القباري.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- مياه البحيرة 39 نقطة
2- سبورتنج 39 نقطة
3- الترام 38 نقطة
4-شباب كوم حمادة 33 نقطة
5- اسكندرية للبترول 31 نقطة
6- بدر 31 نقطة
7- ايتاي البارود 27 نقطة
8- شباب المعمورة 26 نقطة
9- نهضة العامرية 25 نقطة
10- غزل كفر الدوار 24 نقطة
11- شباب كفر بولين 24 نقطة
12- شباب العبور21 نقطة
13- رشيد 20 نقطة
14- شباب حوش عيسي 18 نقطة
15- كوم حمادة 21 نقطة
16- شباب القباري 13 نقطة
Advertisements

أخبار تهمك

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ يوم

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ أقل من ساعتين

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 23 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

07:36 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status