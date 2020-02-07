مباريات ساخنة لمياه البحيرة وسبورتنج والترام ورشيد في القسم الثالث

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت 6 مواجهات، ساخنة، في إفتتاح منافسات الجولة الـ 22، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث.



ومن المقرر أن يستضيف فريق مياه البحيرة، نظيره، فريق نادي نهضة العامرية.



ويلتقي نادي رشيد، مع نظيره، فريق سبورتنج، ويلعب غزل كفر الدوار، مع فريق الترام.



ويواجه فريق المعمورة، نظيره فريق بدر، ويخوض فريق العبور موقعة نارية مع فريق بترول إسكندرية، ويواجه فريق مركز شباب كوم حمادة نظيره، فريق أيتاي البارود.



وتختتم هذه الجولة يوم الأحد المقبل حيث يلتقي حوش عيسي مع نادي كوم حمادة و كفربولين مع القباري.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- مياه البحيرة 39 نقطة

2- سبورتنج 39 نقطة

3- الترام 38 نقطة

4-شباب كوم حمادة 33 نقطة

5- اسكندرية للبترول 31 نقطة

6- بدر 31 نقطة

7- ايتاي البارود 27 نقطة

8- شباب المعمورة 26 نقطة

9- نهضة العامرية 25 نقطة

10- غزل كفر الدوار 24 نقطة

11- شباب كفر بولين 24 نقطة

12- شباب العبور21 نقطة

13- رشيد 20 نقطة

14- شباب حوش عيسي 18 نقطة

15- كوم حمادة 21 نقطة

16- شباب القباري 13 نقطة