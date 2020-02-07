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البيت الفني للمسرح ينعي لينين الرملي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح القامة المسرحية العظيمة الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد أن أضاف للمسرح المصري بصمة فارقة بأعماله التي لازال صداها باقيا في ذاكرتنا جميعًا، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.


يذكر أن الكاتب المسرحي لينين الرملي، رحل عن عالمنا عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز ال٧٥ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
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