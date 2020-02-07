بالفيديو..أحمد حلمي يغني مع حسن شاكوش "بنت الجيران"

نشرت الفنان المصري أحمد حلمي، مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو برفقة الفنان حسن شاكوش.وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"ايه رأيكم في صوتي؟بس عايزكم تعذروني أن انا عندي برد".ولاقت مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"لا لا روعة" وأضاف آخر"هايل يا فنان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"روعه بكل شئ مبدع عظمه على عظمه يانجم".ويذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم"خيال مآته"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان حسن حسني وبيومي فؤاد ومنه شلبي، وحقق الفيلم 40مليون في شباك التذاكر.