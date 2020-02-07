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ساري يُعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:53 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
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محمد الدمتناوي

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة فريقه لمواجهة هيلاس فيرونا، مساء غدا السبت في الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس ضد فيرونا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مارك بينتجودي".

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمي: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دى تشيليو، دى ليخت، أليكس ساندرو، بونوتشى، روجاني، كوكولو.

خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، رابيو، بينتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، كوادرادو، هيجواين، أوليفيري.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بينما يأتى فيرونا في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ساري رونالدو

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