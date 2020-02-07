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بـ"الهوت شورت".. دوللي شاهين تشعل "إنستجرام" (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:46 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر دوللي، خلال الصور مرتدية"جيبة قصيرة باللون الاسود وتيشرت قصير بأكمام طويلة باللون الابيض وبوت طويل باللون الابيض".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله ملكة الجمال" وأضاف آخر"حلوه جدًا الصور انتي قمر فيها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تجنني".


ويذكر أن آخر أعمال دوللي، أغنية"دعيالك"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي.


 
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