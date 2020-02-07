شاهد.. السيسي يتفقد عزبة الهجانة ويلتقي بالمواطنين (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، مشاهد من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية التي قام بها ظهر اليوم الجمعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عزبة الهجانة.





ووجه الرئيس السيسي، بإجراء عمليات رصف الطرق المحيط بمنطقة عزبة الهجانة، كما أمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة.





وقد قوبل الرئيس السيسي بالترحيب الشديد من أهالي المنطقة، وأثناء جولته التقى بإحدى المواطنات من الباعة الجائلين، ووجه بتوفير محل تجاري لها، وتقديم الرعاية الصحية لها على نفقة الدولة.



