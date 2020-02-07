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عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:41 م
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كهربا
كهربا
حسن شحاتة
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شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك، بعد رحيل الأخير من صفوف الفارس الأبيض، قبل الانضمام لغريمه التقليدي الأهلي.

الاهلي يتلقى خطابا من الكاف للرد على أزمة كهربا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يحتوي على مطالبة المارد الأحمر بالرد على شكوى نادي الزمالك، بشأن صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذى غادر صفوف الفارس الأبيض في الصيف الماضي متجها لنادي أفيس البرتغالي، دون موافقة الزمالك، قبل أن يعود للدوري المصري مجددا عبر بوابة الأهلي في يناير الماضي.

وكان أمير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، قد ذكر، أن الـ"فيفا" منح الأهلي مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، من أجل الرد على شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

وأضاف: "تقدمنا بشكوي للفيفا ضد كهربا والأهلي والنادي البرتغالي، قبل انضمام كهربا للقلعة الحمراء، تم خلالها شكوي الأهلي بأنه وراء تحريض اللاعب علي الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادي البرتغالي ، ولا تزال الشكوى منظورة حتي الآن في الفيفا.

والجدير بالذكر أن كهربا شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أكثر من مباراة تمنك من خلالها من هز شباك المنافس مؤخرا.

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الكلمات المفتاحية

كهربا الزمالك الأهلي أزمة كهربا

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