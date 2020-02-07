صياد عائد من اليمن: "السيسي أب.. وكل حاجة في الدنيا"

وجهت زوجة أحد الصيادين العائدين من اليمن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن أعاد الصيادين إلى أرض الوطن، قائلة: "مش عارفة أشكر سيادة الرئيس إزاي، زوجي رجعلي فجأة، ومكنتش أعرف"، لافتة إلى أن زوجها تحدث معها قبلها، وأكد لها أنهم لم يستطيعوا العودة.





وتابعت الزوجة، خلال تصريحاتها إلى برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور": "كنت نايمة نفسيتي تعبانة علشان زوجي، وفجأة لقيت بنتي بتزغرد وبتقول بابا على التليفزيون".





في حين قالت ابنة الصياد: "بوجه الشكر لسيادة الرئيس إنه رجعلي بابا بالسلامة، دي أحلى فرحة في حياتي".





ووجه الصياد، الشكر للرئيس السيسي وكل المسئولين، متابعًا: "ساعة ما شوفت الطيارة مكنتش مصدق إن الرئيس السيسي بعتلنا الطيارة"، معلقًا: "السيسي أب وكل حاجة في الدنيا".



