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غدا.. القضاء الإداري ينظر أولى جلسات دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:40 م
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ارشيفية
ارشيفية
هدير حمزة
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد"، إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح، لجلسة السبت 8 فبراير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27181 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري والذى أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.
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الكلمات المفتاحية

لجنة الوقاية من الفساد القضاء الإداري الدعوى

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