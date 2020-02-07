شاهد بالفيديو.. رقم قياسي لسياراة شفرولية كورفيت C8 حلبة "نوربرجرنج"

سجلت سيارة شفرولية كورفيت C8 رقم قياسي زمني على حلبة "نوربرجرنج"، حيث قدمت مشهد نوعي في التصميم والأداء للجيل الجديد.





ونشر أوليفر غافين، سائق فريق شفرولية فيديو تشويقي لسيارة " كورفيت C8"، مع فريق مهندسي الشركة، وأوضح السائق المحترف، أنه اختبر السيارة في حلبة نوربرجرنج وسجل فيها زمن 7:29.9 ولكن دون تصريح رسمي من شفرولية. وأكد السائق بأنه أختبر السيارة برزمة Z51 الإختيارية.







