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شاهد بالفيديو.. رقم قياسي لسياراة شفرولية كورفيت C8 حلبة "نوربرجرنج"
الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:31 م
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سجلت سيارة شفرولية كورفيت C8 رقم قياسي زمني على حلبة "نوربرجرنج"، حيث قدمت مشهد نوعي في التصميم والأداء للجيل الجديد.
ونشر أوليفر غافين، سائق فريق شفرولية فيديو تشويقي لسيارة "كورفيت C8"، مع فريق مهندسي الشركة، وأوضح السائق المحترف، أنه اختبر السيارة في حلبة نوربرجرنج وسجل فيها زمن 7:29.9 ولكن دون تصريح رسمي من شفرولية. وأكد السائق بأنه أختبر السيارة برزمة Z51 الإختيارية.
I had a great time behind the wheel of the Corvette Stingray last summer in Germany. Take a close look at the Corvette Documentary Trailer to see how we did, they even let me set a laptime! @Corvette @TeamChevy pic.twitter.com/XtM6Vu3j92— Oliver Gavin (@olivergavin) February 4, 2020
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