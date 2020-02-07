Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار وقف ربط النيل بنهر الكونغو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:36 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
هدير حمزة
Advertisements
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي، وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الموارد المائية والري بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو، للحكم بجلسة الغد 8 فبراير.

وحملت الدعوى رقم 58557، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن وزير الري ألغى قرارًا صادرًا بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري، على الرغم من أن الدراسات أكدت الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهر النيل مشروع تنمية أفريقيا الموارد المائية القضاء الإداري

أخبار تهمك

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ربع ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ يوم

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ يوم

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ ساعة و 11 دقيقة

الحكومة: تناقش إجراءات جديدة لضبط منظومة صرف الدعم التمويني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 21 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 21 ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير مائي يكشف أهمية مشروع نهر الكونغو لمصر

من بينهم حل المجلس القومي للمرأة و توحيد قانون الأحوال الشخصية...تعرف على جلسات مجلس الدولة اليوم

8 فبراير.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار وقف ربط النيل بنهر الكونغو 

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

05:33 م

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status