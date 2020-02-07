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غرق طفل وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالبحيرة (أسماء)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة الرياح الناصري، بينما أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر انقلاب سيارة في ترعة بطريق شبراخيت التوفيقية بمحافظة البحيرة.

البداية عندما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بغرق "سعيد إبراهيم سعيد منصور" 6 سنوات، مقيم بقرية عمر مكرم ناحية كوبري المحولات فى الرياح الناصري، وذلك في أثناء تواجده مع والده وشقيقته للصيد، وما زال البحث جاريا بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق شبراخيت التوفقية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ايتاى البارود المركزي.

والمصابون هم كل من: "سعيد محمد عبدالسلام الحفناوى" 27 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "سلوى محمد الحفناوى" 17 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "غادة فوزى عبدالله" 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سمر محمد الحفناوى" 17 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

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الكلمات المفتاحية

طريق شبراخيت التوفيقية ترعة الرياح الناصري انقلاب سيارة في ترعة البحيرة

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